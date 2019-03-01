حاكم ولاية واشنطن ينضم إلى السباق الرئاسي الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



انضم حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، اليوم الجمعة، إلى السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.

وقال إنسلي في شريط مصور أعلن فيه إطلاق حملته، إنه "المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات أمته".

وينضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الساعين لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يتوقع ان يترشح لانتخابات العام المقبل.

واضاف في الشريط "يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحا في زمننا: التصدي للتغير المناخي".

وإنسلي البالغ من العمر 68 عاما، يتولى منصب حاكم الولاية الشمالية الشرقية منذ 2013.

ومن بين هؤلاء المرشحين أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند، وعضو الكونغرس عن هاواي تولسي غابارد وجوليان كاسترو وزير الإسكان في ولاية الرئيس السابق باراك اوباما.



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