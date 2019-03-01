السعودية تسقط الجنسية عن حمزة بن لادن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، الجمعة، عن وكالة وزارة الداخلية السعودية تأكيدها صدور الأمر الملكي بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن، من السجلات الرسمية وفق ما هو معلن في الصحيفة الرسمية السعودية.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين للتنظيم، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أية معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.



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