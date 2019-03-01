التحالف يؤكد تصفية قيادي بارز من داعش.. أبو أنس الفرنسي

أخبار الآن| سوريا - (ا ف ب)

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم داعش الخميس أنّه شنّ غارة في سوريا أدّت إلى مقتل الفرنسي فابيان كلان الذي تبنّى باسم التنظيم هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

وقال التحالف في تغريدة على تويتر إنّه شنّ غارة في الباغوز، الجيب الأخير لداعش في شرق سوريا، قتل فيها "مسؤول فعاّل عن الدعاية في تنظيم داعش يطلق عليه اسم أبو أنس الفرنسي، ويعرف أيضاً باسم فابيان كلان". وأكّد التحالف بهذه التغريدة معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي من مصادر متطابقة.

وشدّد التحالف على أنّه "يواصل استهداف تنظيم داعش في سوريا وفي الوقت نفسه منعه من العودة مجدّداً إلى المناطق المحرّرة"، مشيراً إلى أنّ المتطرفين يواصلون "التخطيط لشنّ هجمات في جميع أنحاء العالم".

والأسبوع الماضي أكّدت مصادر أمنية لفرانس برس أنّ كلان الذي تبنى في تسجيل صوتي باسم تنظيم داعش هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، قُتل ليل الأربعاء-الخميس الفائت في غارة جوية.

ويومها قالت المصادر إنّ كلان البالغ من العمر 41 عاما والمولود في تولوز (جنوب غرب فرنسا) قتل في ضربة للتحالف ضد المتطرفين . وبحسب إذاعة فرانس انتر التي كانت أول من ذكر هذه المعلومات فإن شقيقه جان ميشال وهو متشدد فرنسي أيضاً أصيب بجروح بالغة خلال الضربة. وقال مصدر أمني إن الشقيقين رُصدا معا الأربعاء وهما يدخلان المنزل الذي استهدفته غارة بواسطة طائرة مسيّرة.

ويؤكّد المحقّقون الفرنسيون أنّ فابيان كلان هو من سجّل التبني الصوتي لهجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى. وشقيقه جان ميشال (38 عاما) هو مرنّم الأناشيد في التسجيل.

وبعد إثبات تورّطهما أصدر قضاة التحقيق مذكرة توقيف بحقهما في حزيران/يونيو 2018. وفابيان كلان الملقب ب"عمر" اعتنق الإسلام في التسعينات وأصبح متشدّداً وكذلك شقيقه.

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