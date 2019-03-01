الأبرز ليوم الجمعة 2019/3/1

الأبرز ليوم الجمعة 1/3/2019



مليون دولار للقبض على نجل أسامة بن لادن

عَرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة ابن أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، وأسقطـَت المملكة العربية السعودية الجنسية عن نجل بن لادن من السجلات الرسمية.

أسامة بن لادن يتوقع أن يترأس زعامة التنظيم، كما أن الولايات المتحدة صنفته كإرهابي دولي من عامين.

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تشويش للإنترنت لمنع بث تظاهرات الجزائر

عززت قوات الأمن الجزائرية تواجدها في محيط قصر الرئاسة، تحسبا لوصول التظاهرات إلى هناك، كما أن هناك تشويشا كبيرا على خدمة الإنترنت في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات.

وانطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين ، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشُح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

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العالم يحتفي بيوم الانعدام التام للتمييز

يحتفي العالم في الأول من شهر مارس اذار من كل عام بيوم الانعدام التام للتمييز .

واتخـَذ المحتفلون أشكالاً متعددة لتتعبير عن احتفائهم بهذا اليوم ، منها إطلاق شعار على شكل فراشة، وسط دعوات أممية بضرورة محاربة التمييز بكافة أشكاله.

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