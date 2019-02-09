مصرع 39 شخصاً في الهند بسبب مشروبات

أخبار الآن | نيودلهي - الهند - (وكالات)

كشفت الشرطة الهندية أن 39 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 27 آخرين بالمرض , بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في قرى عدة بشمال الهند.



وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولا بينهم 12 من الشرطة.

وقال أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية أوتار براديش على بعد 306 كيلومترا شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة.

وأضاف كومار إن الضحايا استهلكوا الخمور أثناء احتفال تقليدي.

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعد بشكل غير مشروع شائعة في الهند، لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.

وتعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبا ما يضاف لها موادا كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.

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