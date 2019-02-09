تقرير طبي: ترامب يزن 108 كغ وهذه مشكلته

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الامريكية (أ.ف.ب)

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب في حالة صحية جيدة جدا , بعد فحص استمر أربع ساعات في مستشفى والتر ريد العسكري.

وأضاف أنه قادر على تولي مهامه.

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأمريكي ال45 أن ينتبه لوزنه الّذي يبلغ 108 كلغ مقابل طوله المساوي لـ 190 سم وأنّ عليه أن يمارس تمارينا رياضية.

وقال طبيب البيت الأبيض شين كونلي " على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها".

وأضاف "أنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه". ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأميركي ال45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1,90 سم) وأن يمارس تمارين رياضية.

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخّن السجائر لكنّه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

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