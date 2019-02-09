الهند.. مشروبات مسمومة تقتل 39 شخصاً في منطقتين (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 39 شخصاً وأصيب 27 آخرون في ولاية أوتار براديش البعيدة 306 كيلومتراً شرقي العاصمة الهندية نيودلهي، بعد إصابتهم بمرضٍ بسبب تناولهم مشروبات كحولية احتوت على ميثانول سام.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، فقد لفت متحدث باسم الشرطة يدعى أشوك كومار إلى أنّ "حادثين مماثلين وقعا في منطقتين، الأول في أوتار براديش حيث توفي 26 شخصاً بسبب تناولهم هذه المشروبات في احتفال تقليدي، بينما لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة، للسبب نفسه".

وفي سبيل تحقيقاتها، أوقفت الشرطة 8 أشخاص مشتبه بتورطهم في تداول المشروبات الملوثة، بينما عمدت السلطات على توقيف 35 مسؤولاً بينهم 12 من الشرطة عن العمل.

وتعد المشروبات الكحولية غير المشروعة رخيصة في الهند، وغالباً ما يضاف لها مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.

مصدر الصورة: T-Online

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