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ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في إسطنبول

أخبار الآن | بنغلادش (وكالات)

ارتفع عدد قتلى المبنى السكني الذي انهار في اسطنبول الأربعاء الماضي إلى 17 قتيلا وفق مصادر إعلامية .

وكان المبنى، المكون من ثمانية طوابق، انهار في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة التركية.

وأنقذ رجال الإنقاذ الجمعة، طفلا من تحت الأنقاض بعد يومين من عمليات البحث المستمرة عن أشخاص مفقودين تحت الحطام .

ويقطن المبنى السكني المنهار 43 شخصا في 14 شقة. فيما يضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب سكّان في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو انهيارا سريعا وعنيفا للمبنى، الذي كان يسير أمامه عدد من المشاة وقت سقوطه.

 

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