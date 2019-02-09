إعلان حالة الطوارئ في سياتل الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تتعرض مدينة سياتل بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية هي الأقوى خلال الـ 20 عاما الماضية، مما اضطر المسؤولين لإعلان حالة الطوارئ.

ووصل ارتفاع الثلوج المتساقطة على المدينة خلال يوم واحد إلى أكثر من 16 سنتيمترا، وهو المعدل نفسه الذي يسقط على المدينة خلال عام كامل، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعت سقوط المزيد السبت.

وأثرت العاصفة الثلجية على أكثر من 15 مليون شخص في أنحاء غرب الولايات المتحدة، وطالبت السلطات الناس بالبقاء في منازلهم.

وتسببت الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة الثلجية، ووصلت سرعتها في بعض المناطق إلى 60 ميلا في الساعة، في مشاكل أكبر لسكان المدينة نتيجة سقوط أشجار وأعمدة كهرباء.

ويتوقع أن تظل درجات الحرارة أدنى من درجة التجمد حتى بعد ظهر الإثنين، فيما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران في ولاية واشنطن وأجزاء من ولاية أوريغون.

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