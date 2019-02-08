870 صحافياً سجنوا أو أعدِموا في إيران خلال 30 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



كشفت وثائق مسربة وصلت إلى منظمة مراسلون بلا حدود أن الحكومة الإيرانية اعتقلت أو سجنت أو أعدمت 860 صحفياً على الأقل خلال 30 عاما بين عام 1979 وحتى عام 2009.

وفي مؤتمر صحفي أقيم في باريس حضرته المحامية الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، قالت المنظمة إن من سربوا إليها الوثائق نقلوا مليونا و 700 ألف سجل يتضمن تفاصيل إجراءات قضائية اتُّخِذَت بحق مجموعة كبيرة من المواطنين بينهم أشخاص من الأقليات ومعارضون للحكومة وصحفيون.

وقال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود إن المنظمة أمضت شهورا في التحقق من السجلات بمقارنتها مع الحالات التي وثقتها والحالات التي وثقتها منظمات أخرى غير حكومية، وتوصلت إلى أن الدولة استهدفت مئات الصحفيين.

وقالت المنظمة "الملف عبارة عن سجل لكل حالات الاعتقال والسجن والإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية في منطقة طهران خلال ثلاثة عقود".

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين للحكومة الإيرانية يوم الخميس، وهو عطلة في إيران. لكن السلطات الإيرانية أكدت مجددا الأسبوع الماضي عدم وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.





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