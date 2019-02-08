وفاة "عميد الكونغرس" جون دينغل

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (أسوتشيتد برس)

توفي النائب الديمقراطي السابق جون دينغيل الاطول خدمة في الكونغرس ، والذي امتدت فترة ولايته من دوايت ايزنهاور إلى باراك اوباما ، وتوفي بعد صراع مع مرض السرطان .

وكتبت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر على حسابها في تويتر " إن الولايات المتحدة الأمريكية ودّعت شخصية من أعظم شخصيات البلاد مع التحفظ على لقبه بعميد الكونغرس ولسجله التاريخي في الإنجازات التشريعية .

وجاءت قوة دينغل من رئاسته للجنة الطاقة والتجارة ، واللجنة التي كان يسيطر عليها من عام 1981 حتى عام 1995 ، ثم مرة أخرى من عام 2007 إلى عام 2009 ، عندما تم إقصاؤه من قبل النائب عن ولاية كاليفورنيا هنري واكسمان ، الذي كانت ترشيحه مدعومة ضمنيا من قبل نانسي بيلوسي ، لفترة طويلة دينجيل عدو.





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