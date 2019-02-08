مقنل مدنيين اثنين بهجوم في بوركينا فاسو

أخبار الآن | كونغوسي بوركينا فاسو (أ.ف.ب)



قُتل مدنيّان في هجوم إرهابي على كتيبة للدرك شمال بوركينا فاسو، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش في بيان.

ويعد هذا الهجوم الثالث خلال أسبوع ويأتي بعد يومين من قمة مجموعة الساحل في واغادوغو التي دعا فيها قادة دول المجموعة إلى مزيد من المساعدات من الأمم المتحدة للتصدي للإرهاب.

وأوضح العقيد لاموسا فوفانا المتحدث باسم الجيش أنّ المسلّحين "حاولوا تحرير أحد عناصرهم" و"قتلوا في خضم جنونهم الدامي، مدنيَين اثنين كانا يمرّان من تلك الناحية".

والشخص الذي حاول المسلّحون تحريره كان شارك في هجوم على كتيبة مكافحة الإرهاب في بورزانغا في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد بوركينافاسو منذ 2015 هجمات تتزايد وتيرتها ودمويتها وامتدّت إلى مناطق عدّة علاوة على العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في ستّ من المناطق الـ 13 في البلاد.

وخلّفت الهجمات أكثر من 300 قتيل في أربع سنوات.

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