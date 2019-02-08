مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية يعود إلى سيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى كوريا الشمالية إلى سيول الجمعة بعد أن أجرى مباحثات استمرت ثلاثة أيام مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ يانغ للتحضير لعقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ اون.

وكان من المتوقع أن تكون زيارة ستيفن بيغون لبيونغ يانغ والتي استمرت ثلاثة أيام قد تطرقت إلى عدد كبير من القضايا تحضيرا لقمة ترامب وكيم المقبلة في فيتنام يومي 27 و28 شباط/فبراير.

ووصل بيغون الى قاعدة أوسان الجوية الأمريكية مساء الجمعة بتوقيت كوريا الجنوبية، على ما أفاد الناطق باسم الخارجية الكورية الجنوبية نوه كيو-دوك وكالة فرانس برس.

ولم يعرف على الفور إذا كان بيوغن التقى كيم أم لا، إذ لم يصدر الإعلام الكوري الشمالي أي تقارير عن الزيارة.

ومن المتوقع أن يشارك بيغون تفاصيل لقاءاته في بيونغ يانغ مع نظيره الكوري الجنوبي ليي دو-هون ووزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-وها السبت.

وينصب التركيز على إذا كانت واشنطن عرضت رفع بعض العقوبات الاقتصادية في مقابل اتخاذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة صوب نزع الاسلحة النووية.

كما أن النقاش حول إنهاء الحرب الكورية 1950-1953 مطروح على الطاولة، خصوصا مع تصريحات بيغون الاسبوع الفائت إنّ ترامب "مستعد لإنهاء هذه الحرب".

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