شقيقة ملك تايلاند تفاجئ الجميع وتترشح لرئاسة الوزراء!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام تايلاند )

شقيقة الملك التايلاندي الكبرى ، حطمت الأعراف السياسية وفاجأت الجميع في خطوة غير مسبوقة، عندما أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي ستجرى يوم 24 مارس القادم.

وستترشح الأميرة، أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافاد عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا.

ومن شأن ترشح أبولراتانا البالغة من العمر (67 عاما)، ، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة.

وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أوتشا، قائد الجيش السابق، الذي أعلن اليوم الجمعة عن خوض الانتخابات.

يذكر أن أبولراتانا تنازلت عن ألقابها الملكية في عام 1972 عندما تزوجت الأمريكي بيتر جنسن الذي كان زميلها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وعاشت في الولايات المتحدة أكثر من 26 عاما حتى طلاقها في عام 1998.

ولم يتضح حتى الآن إن كان ترشح أبولراتانا، التي لعبت دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية تايلاندية وعاشت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لأعوام، حظي بموافقة من الملك فاجيرالونكورن.

وطلب حزب الإصلاح الشعبي الصغير المؤيد للجيش من مفوضية الانتخابات التحقق من أن ترشح الأميرة لا ينتهك القوانين التي تمنع الأحزاب من اللجوء لأفراد من العائلة المالكة في حملاتهم.

ويتعين على مفوضية الانتخابات إعلان قرارها بشأن قبول أو رفض أي مرشح بحلول يوم الجمعة المقبل.

عادت أبولراتانا إلى تايلاند بشكل نهائي في عام 2001 وتؤدي مهام ملكية لكنها لم تسترد جميع ألقابها الملكية. ويعاملها المسؤولون على أنها واحدة من أفراد العائلة المالكة.

مصدر الصورة : الغارديان

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