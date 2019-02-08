زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة جنوب الفلبين

أخبار الآن | مانيلا - الفلبين (أ.ف.ب)

وقع زلزال بقوة 5,9 درجات في البحر قبالة ساحل الفيليبين الجنوبي الجمعة فيما استبعد مكتب رصد الزلازل المحلي وقوع أي أضرار.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومعهد الفيليبين لرصد البراكين والزلازل أن الهزة وقعت الساعة 19,55 (11,55 ت غ) فيما تم تحديد مركزه على بعد نحو 41 كلم شرق بلدة جنرال لونا في جزيرة مينداناو.

وقدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي عمق الهزة بنحو 24 كلم بينما قدرت المراكز المحلية المتخصصة برصد الزلازل العمق بنحو 19 كلم مشيرة إلى أنها لا تتوقع بأنه تسبب بوقوع أي أضرار.

وتقع الفيليبين على ما يعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشكل مصدر نشاط زلزالي وبركاني حيث تمتد من اليابان وتمر عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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