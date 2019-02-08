حريق في نادٍ برازيلي ومصرع 10 أشخاص

أخبار الآن | ريو دي جانيرو – البرازيل (أ.ف.ب)

كشفت تقارير إعلامية برازيلية، أن حريقا في منشأة مخصصة للاعبين الشبان أودى بحياة 10 أشخاص على أقل تقدير، في نادي فلامنغو العريق لكرة القدم.

وقال تلفزيون "غلوبو" إن الحريق الذي شب فجراً في ريو دي جانيرو، طال مبنى يضم لاعبين من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين 14 و17 عام، في حين أكد متحدث باسم فوج الإطفاء أن المنشأة التي اشتعلت فيها النيران كانت مساكن مخصصة للاعبي فرق الشباب. وأظهرت قنوات تلفزيونية العديد من الأقارب يتهافتون إلى منشأة "نينيو دو أوروبو" في حي فارغيم غراندي غرب ريو، حيث يتدرب أيضا الفريق الأول لفريق فلامنغو، بعدما علموا بالحريق وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين.

وكانت المنطقة التي تقع فيها المنشأة المتطورة جداً، من أكثر المناطق تضرراً من الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق، في المنشأة التي كان من المفترض أن تستقبل تدريبات الفريق الأول الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة.

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