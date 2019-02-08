جولة أمريكية في الشرق الأوسط لبحث خطة سلام اقتصادية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤولون أمريكيون إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير شباط لاطلاع دبلوماسيين على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط والسعي لنيل دعمهم.

وقال مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض إن كوشنر، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يعتزمان زيارة كل من عُمان والبحرين والسعودية والإمارات في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.



اقرا: أمريكا تدعو إيران لوقف محاولات إطلاق أقمار صناعية