ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

أخبار الآن | يوجياكارتا – إندونيسيا (أ.ف.ب)

دخل ميرابي في إندونيسيا أحد أنشط البراكين في العالم، في مرحلة ثوران مساء أمس الخميس، مطلقاً كميات هائلة من الرماد وحمماً بركانية.

وكانت السلطات أمرت السكان بالبقاء على مسافة بعيدة من منطقة أمنية يبلغ شعاعها خمسة كيلومترات حول البركان الواقع قرب مدينة يوجياكارتا الجامعية في جزيرة جافا.

وكانت آخر اكبر ثورة كبيرة لبركان في 2010 ادت الى مقتل أكثر من 300 شخص وتسببت في إجلاء نحو 280 الفا آخرين. وكان الثوران الأكبر في 1930 أسفر عن مقتل 1300 شخص.

ودخل بركان إندونيسي آخر هو كارانغيتانغ في جزيرة سولاويسي في حالة ثوران هذا الاسبوع، وتسبب باجلاء حوالى مئة شخص.

وتقع إندونيسيا الارخبيل المؤلف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة معروفة بنشاط زلزالي قوي وتدفقات بركانية. وهي تضم حوالي 130 بركاناً نشطاً.

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