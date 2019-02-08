ترامب لا يُخطط للقاء نظيره الصيني قبل انتهاء الهدنة التجارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب )



أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه لم يُخطّط لعقد اجتماع مع نظيره الصّيني شي جينبينغ قبل الأوّل من آذار/مارس، موعد انقضاء هدنة تجارية مدّتها ثلاثة أشهر بين الولايات المتّحدة والصين.



وفي حال انقضت المهلة الأوّل من آذار/مارس من دون التوصّل إلى اتّفاق تجاري بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ واشنطن تعتزم فرض مزيد من الرّسوم على السّلع الصينيّة المستوردة.

وكان ترامب أثار مراراً إمكانيّة عقده لقاءً جديداً مع نظيره الصيني. وما أثار التكهّنات حول اجتماع وشيك بين ترامب وشي جينبينغ، هو سفر الرئيس الأميركي إلى فيتنام أواخر شباط/فبراير لعقد قمّة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك لقاء مُقرّر مع الرئيس الصيني، قال ترامب "ليس بعد".

وخلال لقاء وجيز مع صحافيّين، ردّ ترامب بـ"كلا" على سؤال عمّا إذا كان اجتماعه مع شي جينبينغ سيتمّ قبل الأوّل من آذار/مارس.

وفي كانون الأوّل/ديسمبر المنصرم، كان الرئيسان الأميركي والصيني قد توصّلا في ختام قمة لمجموعة العشرين في بيونوس آيرس إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما.



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