بريطانيا توسع لائحة المتورطين في تسميم سكريبال
أخبار الآن | لندن – بريطانيا (وكالات)
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن تقريراً أمنياً جديدا توصل إلى أن المتورطين في تسميم العميل المزدوج ، سيرغي سكريبال، هم 5 أشخاص روس وليس 3 فقط كما ذُكر سابقاً.
صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن التحقيقات توصلت إلى أن الشخصين الروسيين الآخرين قد زارا بريطانيا في شهر اذار مارس العام الماضي، مرجِحة أنهما قـَدما المساعدة للمتهمين الرئيسيين في حادثة تسميم سكريبال.
وبعد تعرض العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا إلى محاولة تسميم، في الرابع من مارس الماضي، وجهت السلطات البريطانية أصابع الاتهام إلى روسيا بالوقوف وراء الحادث.
ورغم نفي موسكو تورطها في هذا الحادث ومطالبتها بالمشاركة في إجراء تحقيق شفاف، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد روس زعم أنهم متورطون في استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية.
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