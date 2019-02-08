بريطانيا توسع لائحة المتورطين في تسميم سكريبال

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (وكالات)‏

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن تقريراً أمنياً جديدا توصل إلى أن المتورطين في تسميم ‏العميل المزدوج ، سيرغي سكريبال، هم 5 أشخاص روس وليس 3 فقط كما ذُكر سابقاً.‏

صحيفة "ديلي ميل" ذكرت أن التحقيقات توصلت إلى أن الشخصين الروسيين الآخرين قد ‏زارا بريطانيا في شهر اذار مارس العام الماضي، مرجِحة أنهما قـَدما المساعدة للمتهمين ‏الرئيسيين في حادثة تسميم سكريبال.‏

وبعد تعرض العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا إلى محاولة تسميم، في ‏الرابع من مارس الماضي، وجهت السلطات البريطانية أصابع الاتهام إلى روسيا بالوقوف ‏وراء الحادث.‏

ورغم نفي موسكو تورطها في هذا الحادث ومطالبتها بالمشاركة في إجراء تحقيق شفاف، ‏فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد روس زعم أنهم متورطون في استخدام ‏وتطوير الأسلحة الكيميائية.‏

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