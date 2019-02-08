اجتماع طارئ للحكومة اليابانية بعد حادثة أليمة

أخبار الآن | طوكيو – اليابان (وكالات)‏

عقدت الحكومة اليابانية اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء، شينزو آبي، بعد العثور ‏على طفلة مقتولة واكتشاف وقوف والديها وراء الجريمة، وسط صمت هيئات رعاية ‏الأطفال.‏

وقد أمر رئيس الوزراء السلطات المختصة بإجراء تحقيق وكشف كل ملابسات الجريمة ‏في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، كما أمر بفحص كل مراكز رعاية الطفولة، للكشف عما ‏إذا كانت هناك حالات بشأن تعرض أطفال للضرب أو السخرية من قبل ذويهم.‏

وتأتي هذه الإجراءات بعد العثور في 10 يناير الماضي، على الطفلة ميا كوريهارا، ‏متوفية داخل الحمام في شقتها، وقد كشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تتعرض باستمرار ‏للضرب والسخرية من قبل أبيها.‏

وقد اتضح فيما بعد أن هيئات رعاية الطفولة قد تلقت في شهر يناير الماضي، رسالة من ‏قبل المدرسة، مفادها أن الطفلة ميا، لم تأت إلى المدرسة منذ بداية السنة، وقد كشفت ‏والدتها فيما بعد أن السبب وراء ذلك يتمثل في تعرضها للضرب وأنواع أخرى من ‏العقاب من قبل أبيها كل يوم.‏

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