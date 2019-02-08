إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد ومصنع صواريخ تحت الأرض

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

كشف الحرس الثوري الإيراني النقاب عن صاروخ باليستي أرض-أرض يصل مداه إلى ألف كيلومتر متجاهلا بذلك مطالب الغرب بأن توقف طهران برنامجها للصواريخ الباليستية.

ونُشرت صور لمصنع صواريخ تحت الأرض يوصف بأنه مدينة تحت الأرض وقالت إن الصاروخ هو نسخة مطورة من صاروخ آخر يصل مداه إلى 700 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 450 كيلوجراما.

وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاداته لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وإن ظل الاتحاد ملتزما بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وكان قرار للأمم المتحدة صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي قد ”دعا“ إيران للتوقف عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمدة ثماني سنوات. وتجادل بعض الدول بأن لغة القرار لا تجعله ملزما.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران. ويحاول الاتحاد الأوروبي انقاذ الاتفاق من الانهيار.





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