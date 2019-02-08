إصابات الحصبة في أوروبا الأعلى خلال عقد

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية إن أوروبا سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة بالحصبة العام الماضي

ويرجع ذلك جزئياً إلى تزايد عدد البؤر التي يرفض فيها الآباء تطعيم أطفالهم.

وذكرت المنظمة أنه في الوقت نفسه تحصل أعداد قياسية من الأطفال على التطعيم مما ينعش الآمال في أن ارتفاع حالات العدوى لن يدوم.

وقالت في بيان أمس الخميس ”إن التقدم كان متفاوتاً بين الدول وداخل الدولة الواحدة مما ترك تجمعات متزايدة من الأفراد المعرضين للإصابة دون حماية وهو ما أسفر عن عدد قياسي من المصابين بالفيروس في عام 2018.

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب فقدان السمع واعتلالات دماغية لدى الأطفال وقد يؤدي للوفاة في الحالات الشديدة.

ويجب أن تغطي حملات التطعيم نحو 95 في المئة من السكان لمنع انتشار الفيروس.

وفي العديد من البلدان تسعى حملات مكافحة التطعيمات إلى ثني الآباء عن تحصين أبنائهم على الرغم من الأدلة العلمية القوية على أن اللقاحات آمنة وفعالة.

وفي المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، التي تغطي نحو 900 مليون نسمة، أصيب نحو 82600 شخص في 47 دولة بالحصبة العام الماضي وهو أعلى رقم في هذا العقد. وتوفي 72 من بين هؤلاء.

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