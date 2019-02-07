وثائق مسربة تكشف قمع إيران للصحفيين

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

كشفت وثائق سربت لمنظمة مراسلون بلا حدود أن النظام الإيراني اعتقلت أو أعدمت 860 صحفياً على الأقل خلال 30 عاماً بين عام 1979 وحتى عام 2009.

وفي مؤتمر صحفي في باريس حضرته المحامية الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي قالت المنظمة إن من سربوا إليها الوثائق نقلوا 1.7 مليون سجل يتضمن تفاصيل إجراءات قضائية اتخذت بحق مجموعة كبيرة من المواطنين بينهم أشخاص من الأقليات ومعارضون للحكومة وصحفيون.

وقال كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود إن المنظمة أمضت شهوراً في التحقق من السجلات بمقارنتها مع الحالات التي وثقتها والحالات التي وثقتها منظمات أخرى غير حكومية، وتوصلت إلى أن الدولة استهدفت مئات الصحفيين.

وقالت المنظمة إن الملف عبارة عن سجل لكل حالات الاعتقال والسجن والإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية في منطقة طهران خلال ثلاثة عقود.

وإلى جانب الصحفيين، قالت المنظمة إن الملف يظهر احتجاز 61900 سجين سياسي منذ الثمانينيات، تتراوح أعمار أكثر من 500 منهم بين 15 و18 سنة.

وأضافت أن الوثائق تقدم مزيداً من الأدلة على مذبحة حدثت في عام 1988 أعدم فيها نحو أربعة آلاف سجين سياسي بأوامر من الخميني بين شهري يوليو تموز وسبتمبر أيلول.

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