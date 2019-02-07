ملايين الدولارات تكشف أزمة خامنئي و الجيش
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)
قال نواب إيرانيون إن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر أوامر بسحب نحو مليار ونصف المليار دولار من صندوق دعم التطوير الوطني للإنفاق على الميزانية الدفاعية للبلاد وتغطية العجز الاقتصادي.
فيما قال رئيس مجلس البرلمان علي لاريجاني، إن خامنئي اتخذ القرار لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على خلفية العقوبات الأمريكية وأثارت الخطوة المزعومة استياء شعبياً كبيراً، فصندوق دعم التطوير الوطني، يعد صندوقاً ادخاريا للأجيال القادمة من الناتج النقدي لواردات النفط.
المزيد:
مسلحان يفجران شاحنة غاز في إيران