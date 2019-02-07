ملايين الدولارات تكشف أزمة خامنئي و الجيش

... خامنئي يقر الاتفاق النووي الإيراني قال الموقع الالكتروني الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء إن خامنئي أقر الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية وأمر بتنفيذه مع الالتزام بشروط معينة..

... لقاء سري بين نصر الله وخامنئي في إيران لدعم الأسد هذا وقالت مصادر لصحيفة الراي الكويتية إن لقاءا سريا جرى قبل أسبوعين بين الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله سراً والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

... ما حقيقة وفاة علي خامنئي؟ أنباء غير مؤكدة تتحدث عن وفاة علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني

... 5 دول أوروبية تعترف برئيس فنزويلا المؤقت أعلنت بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد، اليوم الاثنين، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.

... أعضاء مجلس الأمن يزورون غينيا بيساو يجري ممثلو الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من 14 إلى 17 شباط/فبراير، زيارة لساحل العاج وغينيا بيساو.