للمرة الثانية.. فشل إيراني لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركتا "ديجيتا غلوب" و "بلانيت"، اليوم الخميس، أنّ "إيران فشلت في إطلاق قمر صناعيّ إلى الفضاء وذلك للمرة الثانية خلال شهرٍ واحد".

الأمر هذا تمّ تأكيده من خلال صورتين نشرتهما الشركتان المتخصصتان في تحليل الصور، بنشر صورتين. فالأولى تظهر الصاروخ موجوداً في المكان، فيما تظهر الصورة الثانية إختفاؤه، إلى جانب وجود علامات سوداء في المكان. وعليه، فقد أكّد الخبراء أنّ "المحاولة الجديدة لإطلاق الصاروخ الجديد باءت بالفشل كسابقتها".

ولفتت الشركتان إلى أنّ "محاولة الإطلاق الأخيرة أجريت يوم الثلاثاء الماضي على الأرجح، من مركز الإمام الخميني للفضاء الكائن شمال إيران". فمن جهتها، أوضحت شركة "بلانيت " أنّ "الحروق، التي تأتي عادة بعد الإطلاق ، ظهرت بعد أيام من رصد نشاط في الموقع".

ما حصل على هذا الصعيد توقّف عنده المحللون. فبدوره، أشار المحلل البارز في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية الذي قام بتحليل الصور ديفيد شميلير إلى أنّه "تمت مشاهدة بعض إشارات الإحتراق على منصة الصاروخ، ما يدلّ على وقوع إطلاق".

ولفتت شميلير إلى أنّ "خطأ ما حدث في مرحلة لاحقة من الرحلة. فقد ارتفع الصاروخ وربما فشل في إدخال القمر الذي يحمله إلى المدار المحدد له.

وكانت إيران كشفت في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن فشلها في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء. وحينها، لفت وزير الإتصالات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي إلى أنّ "الفشل حدث بسبب عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق".

على جبهة الولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ ما تقوم به إيران يشكلّ تحدياً لقرارات مجلس الأمن. فقد أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ "خطط إيران لإرسال أقمار صناعية صوب المدار تشكل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التي تمنع إيران من القيام بأي أنشطة ذات صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على نقل رؤوس الحرب النووية".

وفي حال تأكيد فشل المحاولة الأخيرة، فإنها ستكون الخامسة من نوعها في إيران في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008.

(KPBS)

مصدر الصورة: إرم نيوز

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