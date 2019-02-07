غوتيريش: ختان الإناث يسلب المرأة كرامتها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن ختان الاناث يستمد جذوره من أوجه عدم المساواة وعدم التوازن في القوة بين الجنسين، ويديمها بالحد من الفرص المتاحة للفتيات والنساء لإحقاق حقوقهن وتحقيق كامل إمكاناتهن.

كما دعا غوتيريش إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات على الصعيد العالمي من أجل القضاء على هذة الظاهرة ، وكفالة الاحترام التام لجميع النساء والفتيات.

وتدعو أهداف التنمية المستدامة إلى القضاء على عملية ختان الاناث بحلول عام 2030، بينما تتعاون الأمم المتحدة مع الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والوطنية لدعم مبادرات كلية متكاملة لتحقيق هذا الهدف.

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