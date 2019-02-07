دي كابريو يعلن دعمه لنشطاء إيرانيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نجم السينما الأمريكي ليوناردو دي كابريو، دعمه لنشطاء البيئة المعتقلين في إيران عبر تغريدة نشرها على تويتر.



ويعتبر دي كابريو من نشطاء البيئة العالميين، وقد نشر تغريدته عشية الجلسة الثالثة لمحاكمة نشطاء البيئة في محكمة الثورة في طهران.



وكتب دي كابريو في تغريدته: " نشطاء البيئة يتعرضون للاعتقال في شتى أنحاء العالم بشكل غير عادل. علينا أن نقف معهم لأنهم يعرضون أنفسهم للمخاطر للحفاظ على مستقبل كوكبنا وسكانه".

النشطاء المعتقلون هم سام رجبي، أمير حسين خالقي، هومن جوكار، سيبيده كاشاني، نيلوفر بياني، طاهر قديريان، عبد الرضا كوهباية، ومراد طاهباز.

وصدرت لائحة اتهام لأربعة منهم بتهمة "الإفساد في الأرض"، وثلاثة بتهمة "التجسس"، ومتهم واحد بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي".

وكان العديد من الناشطين في إيران انتقدوا اعتقال الثمانية، مؤكدين أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي الاتهامات بالمهزلة.

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