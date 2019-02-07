حكم جديد بالسجن على رئيس البرازيل السابق

أخبار الآن| ريو دي جانيرو - البرازيل - (وكالات)

أصدر القضاء البرازيلي أمس الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا لمدة 12 عاماً و11 شهراً في جرائم فساد وغسيل أموال، بحسب مصادر قضائية.

ويقضي لولا، الذي رأس البلاد (2003-2010)، حكماً بالسجن منذ أبريل(نيسان) الماضي، في جرائم فساد أخرى بعد ثبوت حصوله على شقة في أحد شواطئ ساو باولو نظير تسهيل رشاوى.

وفي اواخر الشهر الماضي منع القضاء البرازيلي الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا من حضور جنازة شقيقه الأكبر .

حيث رفضت القاضية كارولينا ليبوس طلبا تقدم به محامو داسلفا بالسماح له بالسفر إلى منطقة ساو برناردو دو كامبو في ساو باولو، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على شقيقه الأكبر، جنيفال دا سيلفا، الذي توفي عن 79 عاما إثر إصابته بنوع غريب من السرطان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" آنذاك.



ورأت ليبوس أن اتخاذ هذا القرار من اختصاص كبير مفوضي الشرطة الفيدرالية في ولاية بارانا، لوثيانو فلويس دي ليما، الذي أكد في النهاية أنه لا يمكن السماح للولا بمغادرة السجن لأسباب لوجيستية وللحفاظ على سلامة السجين.

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