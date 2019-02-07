جنوب أفريقيا.. إنقاذ 2000 فرخا من "الفلامينغو" بسبب الجفاف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّى الجفاف الذي يضرب منطقة شمال جنوب أفريقيا إلى تضرّر عدد كبير من فروخ طيور الفلامنجو. الأمر هذا دفع بمركز إنقاذ في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا إلى التدخل سريعاً لإنقاذ 2000 فرخ من هذه الطيور.

ووفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإنّ "الطيور تتعرض لضوء أحمر دافئ داخل المركز، كما يجري إطعامها وتحري أوزانها والإعتناء بها"، لافتة إلى أنّه "هذه الطيور تخلت آباؤها عنها مع جفاف مياه السد في منطقة جنوب أفريقيا".

وفي إطار عملية إنقاذهم، تمّ نقل الآلاف من هذه الطيور عبر طائرة خاصة، بعدما بات الجفاف يهدد بيئتها الخصبة.

فمن جهتها، قالت نيكي ستاندر، مديرة برنامج إعادة التأهيل في مؤسسة جنوب أفريقيا لحماية الطيور الساحلية في كيب تاون (SANCCOB)، أنّ "فريقها استنفر للتحرك، بعد ورود أخبارٍ بشأن الخطر الذي يهدّد فروخ طيور الفلامنجو بعد تخلي آبائها عنها". وأوضحت أنّ "هذه الطيور وصلت إلى المؤسسة وهي بحالة سيئة، والكثير منها يعاني من الجفاف"، مؤكدة أنها "تخضع الآن للعلاج الطبي، وتحصل على العلف، إلى جانب بعض السوائل الخاصة".

غير أنّ قرار التدخل لنقل فروخ جواً أثار شكوكاً لدى عدد من خبراء البيئة. فبدوره، قال مارك أندرسون، المدير التنفيذي لمنظمة BirdLife South Africa: "هذه الأفراخ المحبوبة تقطعت بها السبل، وتُركت للموت على ما يبدو، عن طريق آبائها، نتيجة لجفاف مياه السدود".

وسأل: "هل كان قرار التدخل لإخراج البيض والأفراخ المهجورة قراراً صائباً؟ مَن اتخذ هذا القرار، وتحت أي سلطة، وما هي الخبرة التي خوّلت له القيام بذلك؟".

وتواجه منطقة جنوب إفريقيا منذ فترة أزمة جفاف شديدة، وقد أعلنت الحكومة في وقتٍ سابق عن "اليوم صفر"، وهي لحظة ستكون مستويات مياه السدود فيها شديدة الانخفاض، لدرجة أنهم سيغلقون الصنابير في مدينة كيب تاون، ويحصل الأشخاص على المياه من نقاط تجمعات تنظمها الحكومة للحصول على المياه.

مصدر الصور: 9gag - AFP

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