بروكسل ولندن ستجريان محادثات جديدة

أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا (أ.ف.ب)

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك اليوم الخميس أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا

سيجريان "محادثات" جديدة" في محاولة لاخراج بريكست من الطريق المسدود.

وجاء في البيان أن فريق كل من ماي ويونكر يجريان محادثات لإيجاد حل ينال تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني ويحترم الشروط التي حددتها الدول الاعضاء الـ 27.

وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين سيلتقيان مجدداً بحلول نهاية الشهر.

وأوضح متحدث باسم المفوضية، ان كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه سيلتقي الاثنين في ستراسبورغ ستيف باركلي الوزير البريطاني لبريكست، فيما سيعقد البرلمان الاوروبي جلسة عامة.

ونقطة الخلاف الرئيسية في نظر لندن هي مسألة الحدود الإيرلندية، لكن المسؤولين الأوروبيين أكدوا مراراً أنهم يرفضون إعادة فتح المفاوضات حول اتفاق الخروج الذي يتضمن إجراء مثيراً للجدل حول شبكة الأمان

وستلتقي ماي أيضاً اليوم الخميس رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.

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