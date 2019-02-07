استعدادت أممية لإرسال مساعدات لفنزويلا

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (أ.ف.ب)

أعلنت وكالات الأمم المتحدة استعدادها لإرسال مساعدات عاجلة لفنزويلا طالب بها خوان غوايدو

لكنها لن تتمكن من التحرك طالما لم تعط سلطات كراكاس الضوء الأخضر لذلك.

المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف قال إنه من الملحّ زيادة المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن العديد منها يكثف المساعدات

وثمة وكالات أممية ناشطة في البلاد كاليونيسف لكنها تدير برامج المساعدات للتنمية أو الوقاية.

لكن برنامج الأغذية العالمي المكلف نقل الأغذية إلى الدول التي تشهد أزمة أو نزاعاً غير ناشط في فنزويلا التي تواجه صعوبات اقتصادية.

من جهته قال غوايدو رئيس البرلمان إنه يحاول تنظيم عملية نقل مساعدة دولية رغم رفض الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في رسالة بعثت رداً على غوايدو في 29 كانون الثاني/يناير أعلن الأمين العام للأمم المتحدة استعداده لزيادة أنشطة المنظمة في فنزويلا من ناحية التنمية والمساعدة الانسانية، لكنه أوضح أنه لتحقيق ذلك تحتاج الأمم المتحدة إلى موافقة الحكومة.

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