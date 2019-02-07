إيطاليا تعمل لإنجاز مشاريع عديدة فى العراق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

رحب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى الأربعاء، بقدوم مزيد من الشركات الإيطالية للعمل فى المناطق المحررة من داعش ، فيما أكد نظيره الإيطالى جوزيبيه كونتى الذى يزور العاصمة بغداد حاليا أن حكومته تعمل مع اليونسكو والبنك الدولى لإنجاز عدد من المشاريع فى العراق.

وقال عبد المهدى- خلال لقائه نظيره الإيطالى جوزيبيه كونتى، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الاخبارية ان الكثير من الشركات الإيطالية تعمل بالعراق.. وانه يرحب بقدوم المزيد منها للعمل فى المناطق المحررة .

وأوضح عبد المهدى أن أنه بحثت مع كونتى القضايا الإقليمية والدولية وحل الأمور العالقة بروح إيجابية، بما يخدم مصلحة البلدين، كما بحث الجانبان أهمية عودة اللجنة المشتركة، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالى، أن لقائه مع رئيس الوزراء كان إيجابيا، مؤكدا العمل على تأمين الدعم لمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار، وأضاف " أمام العراق تحديات مهمة وهى الاستقرار والرفاهية، لكننا واثقون بقدرة الحكومة الإيطالية على تحقيق ذلك".

كما أشار إلى أن حكومته تعمل من أجل دعم العراق فى المجالات الاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أنها تعمل مع اليونسكو والبنك الدولى لإنجاز العديد من المشاريع فى العراق.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبيه كونتى، قد وصل إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية، سيلتقى خلالها كبار المسؤولين فى الحكومة العراقية.

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