واشنطن ترسل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات إنسانية تشمل مواد غذائية وأدوية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا لتوزيعها على المحتاجين.

من جهته.. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصف إرسال المساعدات الأمريكية بأنها "مسرحية سياسية"، مؤكداً رفضه لأي تدخل في شؤون فنزويلا.

وفي تصريح آخر قال مادورو: نحن لسنا متسولين. أنتم تريدون إهانة فنزويلا وأنا لن أسمح بإهانة شعبنا".

وحسب مسؤولين أمريكيين، فإنه من المتوقع أن تصل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الحدود هذا الأسبوع، وذلك تلبية لطلب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، الذي اعترفت به واشنطن "رئيساً مؤقتاً" لفنزويلا.

وكانت المعارضة الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر عقد اجتماع دولي في واشنطن يوم 14 فبراير لجمع المساعدات الإنسانية للفنزويليين.

المزيد: