مسلحون يقتلون صحافيين أفغانيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل صحافيان أفغانيان بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها شمالي شرق أفغانستان.



لم تكشف السلطات تفاصيل الحادثة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.

وهذا ثاني اعتداء يستهدف الصحافيين في أفغانستان هذا العام وهو يأتي فيما تتسارع الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ 17 عاما.

والشهر الفائت، أخرج مسلحون في طالبان الصحافي جاويد نووري من سيارته وأردوه قتيلا في ولاية فرح في غرب البلاد.

واعتبر العام 2018 أكثر السنوات دموية للصحافيين في أفغانستان، حسب ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود.

ووصفت منظمة العفو الدولية الاعتداء الأخير بأنه "جريمة مروعة" وحضّت السلطات الأفغانية على توفير الحماية للصحافيين لتادية أعمالهم في بأمان.

وقال الباحث في المنظمة الحقوقية في منطقة جنوب آسيا زمان سلطاني في بيان إنّ "هذا الاعتداء يبرز مجددا المخاطر التي يواصل الصحافيون مواجهتها في أفغانستان لمجرد تأدية عملهم".

ودعت لجنة حماية الصحافيين في أفغانستان الحكومة في بيان "للكشف عن هوية الجناة وضمان إنفاذ العدالة".



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