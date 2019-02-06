مسلحان يفجران شاحنة غاز في إيران

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل شرطي إيراني وأُصيب آخر بجروح بالغة بعد أن فجر مسلحان شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في شمال غرب إيران وذلك حسبما أعلنت وكالة مهر للأنباء.

كما أوضحت الوكالة أن الشرطة اقتربت من رجلين في محطة للوقود في بلدة داره جارم قبل البدء في إطلاق النار على الشاحنة.

ولم تذكر أي معلومات عن هوية المهاجمين، أو ما حدث لهما.

إذ قتل العديد من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت مؤخرا مع متشددين على الحدود الشرقية والغربية لإيران.

وأضافت الوكالة نقلاً عن نائب قائد الشرطة الكولونيل سيد علي مير عمادي في إقليم لورستان بشمال غرب إيران قوله "وقع انفجار مروع" أدى إلى تحطم نوافذ في مبان قريبة.

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