محادثات سرية لتأجيل البريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن وزراء في الحكومة أجروا محادثات سرية بشأن خطط لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لمدة ثمانية أسابيع.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها لا تستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون الوصول إلى اتفاق.

وسيؤجل هذا التأخير موعد الانسحاب إلى 24 مايو/أيار.

وفي الوقت الراهن، فإن الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من التكتل هو 29 مارس آذار.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية أن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يمكن إعادة التفاوض عليه.

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