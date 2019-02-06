في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.. 10 أضرار جسيمة له!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يمكن لأحد أن يتخيل البشاعة التي تتعرض لها واحدة بين كل 20 فتاة وامرأة في العالم بسبب عادات الختان . لهذا العدد الذي لا يزال كبيراً في زمن التطور والحضارة خصصت الأمم المتحدة يوماً لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث في السادس من فبراير/شباط، تنادي المنظمة به بإنهاء ممارسة الختان.

إذ إن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن 200 مليون أنثى تعيش اليوم تعرضت لتغيير أو استئصال كل أعضائها التناسلية الخارجية أو بعض منها.

وعادة ما تخضع السيدات والفتيات للختان في مرحلة الطفولة، وأحيانا في مرحلة المهد والرضاعة، أو في وقت لاحق في مرحلة المراهقة.

وتترك عملية الختان مشاكل جسدية ونفسية غالبا ما يستمر تأثيرها على النساء لبقية حياتهن، اليكم بعض هذه المشاكل والأضرار..

1. ضرر في الجهاز التناسلي

يتسبب الختام بحدوثخلل بأحد أهم وظائف العضو التناسلى للفتاة، وهى الحماية من الميكروبات والجراثيم.



2. خطر الاصابة بالالتهابات.

الختان يسبب بحجب إفرازات الغدد الدهنية والتى تعمل على حماية الجلد من ملامسته للبول والإفرازات الحمضية للمهبل.



3. إتلاف الشعور بالمنطقة

يتسبب الختان بحدوث خلل بوظيفة النهايات العصبية المنتشرة فى الشفرين الصغيرين حيث يقومان بدور أساسى فى شعور المرأة بالنشوة أثناء الجماع مما يساعد المرأة على الوصول للإشباع بسهولة أكثر.



4. خطر الوفاة والنزيف .

عملية الختان تضع الفتيات أمام خطر حدوث نزيف للفتاة بعد عملية الختان والذي قد يؤدى إلى وفاتهن إن لم يستطع أحد وقفه.

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5. الألم الشديد

عملية الختان عملية مؤلمة جداً حتى مع استخدام البنج ، إذ انه لا يكون فعالاً ما يصيب الفتاة بـألم شديد فى أدق منطقة حساسة بجسم الفتاة



6. المضاعفات الصحية

الختان في الدول النامية يرجح من حدوث تلوث وعدوى والتهابات حادة نتيجة الآلات غير المعقمة والمستخدمة فى العملية.

7. السرطان

دراسات عدة رجحت احتمال الاصابة بالسرطان، بعد عملية الختان.



8- صدمة نفسية

الختان يخلف صدمة عصبية ونفسية لأن غالبية هذه العمليات تتم للفتيات وهى مستيقظة لا يستخدم فيها البنج.



9. الكوابيس

الختان يؤدي لإصابة الفتاة بـالقلق المستمر بسبب الفزع الذى تكون بداخلها وهناك فتيات يحلمن بهذا المشهد فيما بعد.



10. العزوف عن الزواج بسبب الخوف

العديد من الفتيات اللواتي يتم ختانهن يشعرن بـالخوف من الزواج نتيجة ما حدث لهن أثناء العملية.



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