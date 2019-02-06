روسيا تنسحب من المعاهدة النووية خلال أشهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو ستنسحب من معاهدتها مع واشنطن والتي تتعلق بالصواريخ النووية المتوسطة، في غضون 6 أشهر.



يأتي ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة، انسحابها من المعاهدة، متهمةً روسيا بخرق نص المعاهدة الموقع في عام 1987 خلال الحرب الباردة.



وقال لافروف "ردنا على الانسحاب الأمريكي من اتفاقية الصواريخ متناسق".

معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى (آي إن اف) التي وقعت في 1987 بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ونظيره السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، أجبرت للمرة الأولى البلدين على خفض ترسانتيهما النوويتين.

وبموجب المعاهدة، يفترض أن يتم تدمير الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر في السنوات الثلاث التالية لدخول المعاهدة حيز التنفيذ.

في تشرين الأول/أكتوبر تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن انتهاك روسيا للمعاهدة مهددا بالانسحاب منها على الرغم من دعوات الاتحاد الأوروبي إلى "حماية" الاتفاقية.

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