روسيا تعتزم تطوير منظومتين صاروخيتين خلال العامين المقبلين

أخبار الآن| موسكو - روسيا - (ا ف ب)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أن بلاده ستقوم بتطوير منظومتين جديدتين من الصواريخ خلال العامين المقبلين بعد تخلّي واشنطن وموسكو عن معاهدة رئيسة للحد من الأسلحة.

وخلال اجتماع مع مسؤولين، اليوم الثلاثاء، قال شويغو إن على روسيا إن تقوم بتطوير منظومتين صاروخيتين جديدتين خلال السنتين المقبلتين.

وقال:”يتعيّن علينا خلال 2019-2020 تطوير نموذج يطلق برًا من منظومة كاليبر التي تطلق من البحر تكون مزودة بصاروخ كروز بعيد المدى أظهر نتائج جيدة في سوريا”.

وأضاف:”خلال نفس الفترة علينا كذلك تطوير منظومة صواريخ تطلق من البر طويلة المدى أسرع من الصوت”. وأكد وزير الدفاع أن بوتين وافق على الخطط.

وتحظر معاهدة حظر الصواريخ النووية المتوسطة المدى إطلاق الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من البر، ولكن ليس من البحر، وتملك روسيا مثل هذه الصواريخ.

ويقول خبراء الدفاع إن تحويل منظومات الصواريخ التي تطلق من البحر ومن الجو لإطلاقها من الأرض، سيصب في صالح روسيا لأن إنتاج مثل هذه الصواريخ سيكون أقل كلفة وينجز بسرعة.

وقال شويغو إن “استخدام صواريخ تطلق من البحر والجو سيسمح لنا بشكل كبير بتقليص الوقت الضروري لإنتاج الصواريخ الجديدة، وكذلك تمويل تطويرها”.

وأوكل إلى مسؤولي الدفاع مهمة زيادة المدى الأقصى للصواريخ التي تطلق من البر ويتم تطويرها حاليًا.

وقال خبراء الدفاع إنه نظرًا لأن الصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق من البر أقل كلفة، يمكن لروسيا من الناحية النظرية أن تنشر عددًا أكبر منها في مجال أهداف أوروبية.

وقال بوتين لشويغو، السبت، إن روسيا:”لن تنشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا أو أماكن أخرى في العالم ما لم تقم بذلك الولايات المتحدة أولًا”

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