بومبيو خلال اجتماع للتحالف الدولي: سنواصل مكافحة داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

انطلق اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش في واشنطن، لمناقشة إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة، لتوجيه ضربة قاتلة لداعش وكذلك إنهاء التدخلات العسكرية للنظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن "ستواصل قيادة" مكافحة داعش رغم الانسحاب من سوريا.

وأضاف بومبيو، أن القوات العراقية حققت تقدماً ضد داعش، لكن التنظيم لا يزال لديه بعض الحضور هناك، مؤكداً على وجوب محاكمة أفراد داعش بسبب الفظائع التي ارتكبها التنظيم.

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، إن العراق تمكن من استعادة الأمن والاستقرار بمساعدة التحالف الدولي.

وأشار الحكيم إلى أن الحكومة العراقية تأمل في استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء على داعش.

وأكد زير الخارجية العراقي على وجوب تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا.

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