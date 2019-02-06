المزارعون الأستراليون يواجهون الفيضانات

أخبار الآن | كوينزلاند – أستراليا (أ.ف.ب)

يواجه المزارعون في ولاية كوينزلاند Queensland شمال شرق أستراليا فيضانات قد تتسبب في نفوق مواشيهم.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود إن الجيش الأسترالي بات يساهم في إلقاء علف للحيوانات العالقة, بسبب الفيضانات في الولاية لعدم نفوقها , في حين لا يزال المربّون عاجزين عن الخروج من مزارعهم.

وأعلن مايكل غيرن من مجموعة "أغ فورس" للدفاع عن المزارعين "أنها ضربة للمنتجين الذين أنفقوا أموالاً ضخمة لإبقاء حيواناتهم على قيد الحياة خلال فترة الجفاف والآن يواجهون الفيضانات".

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