عاجل

المزارعون الأستراليون يواجهون الفيضانات 

أخبار الآن | كوينزلاند – أستراليا (أ.ف.ب)

يواجه المزارعون في ولاية كوينزلاند  Queensland شمال شرق أستراليا فيضانات قد تتسبب في نفوق مواشيهم.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود إن الجيش الأسترالي بات يساهم في إلقاء علف للحيوانات العالقة, بسبب الفيضانات في الولاية  لعدم نفوقها , في حين لا يزال المربّون عاجزين عن الخروج من مزارعهم.

وأعلن مايكل غيرن من مجموعة "أغ فورس" للدفاع عن المزارعين "أنها ضربة للمنتجين الذين أنفقوا أموالاً ضخمة لإبقاء حيواناتهم على قيد الحياة خلال فترة الجفاف والآن يواجهون الفيضانات".

المزيد:

تقرير: الجزر القطبية الشمالية مهددة بالدمار

#أخبار عالمية #الزراعة #فيضانات #أستراليا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...