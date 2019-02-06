البرلمان الفرنسي يكبح الاحتجاجات العنيفة

أخبار الآن | باريس – فرنسا (رويترز)

مرر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يهدف الى تحجيم الاحتجاجات العنيفة رداً على مظاهرات حركة السترات الصفر الشعبية المناهضة للحكومة والمستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ويَمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتمَلين من داخل المظاهرات، كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد.

ومن المقرر الآن مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل.

ورغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية، فقد مررت الجمعية الوطنية هذا القانون بموافقة 387 صوتاً في مقابل 92، وذلك بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) في البرلمان.

وتشكلت حركة السترات الصفر في نوفمبر تشرين الثاني في صورة احتجاج على ضرائب الوقود ثم تحولت إلى احتجاج أوسع على عدم المساواة ورئاسة ماكرون للبلاد. واكتسبت الحركة اسمها من السترات الصفر العاكسة التي يحملها قادة السيارات داخل مركباتهم في فرنسا.

وفي بداية الاحتجاجات، عاث مثيرو الشغب فساداً في شوارع باريس حيث أضرموا النيران في سيارات وحطموا متاجر راقية وشوهوا قوس النصر في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة الفرنسية منذ انتفاضة للطلبة عام 1968.

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