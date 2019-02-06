البرتغال تمنع تحويل أموال حكومة مادورو

أخبار الآن | كاركاس – فنزويلا (رويترز)

قال مسؤول في الحكومة البرتغالية إن بلاده أوقفت نقل أموال مملوكة لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو, الذي حذر من سرقة الأموال العامة الفنزويلية إلى الأوروغواي.

المشرع البرتغالي كارلوس باباروني أوضح أن بنك نوفو بانكو البرتغالي منع تحويل أموال تابعة لحكومة مادورو إلى الأورغواي، وذلك بعد أيام من إعلان عدد من الدول الأوروبية دعمها للمعارضة ضد مادورو.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن دعمها لزعيم المعارضة خوان جوايدو وسمحت له بالسيطرة على الأصول الفنزويلية الموجودة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأية بنوك أخرى في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية.

ومنذ يومين اعترفت ألمانيا وبريطانيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا، والدنمارك وهولندا والبرتغال والسويد، بجوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد، بعد ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها 6 دول أوروبية لمادورو لإعلان موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وطالبها جوايدو بحماية الأصول الفنزويلية الموجودة بها.

وقال ترامب في حوار مع شبكة "سي بي اس" الأمريكية أمس، إن استخدام القوة العسكرية هو أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع أزمة فنزويلا، موضحا أنه رفض لقاء مادورو منذ عدة أشهر لأنه تسبب في انهيار بلاده.

المزيد: