19 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً لفنزويلا

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا - (ا ف ب)

حظي زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بدعم جديد الإثنين بعد أن اعترفت به رسمياً 19 دولة أوروبية رئيساً انتقالياً لفنزويلا، إثر رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية.

وعلى الرغم من تزايد الدعم لرئيس البرلمان الفنزويلي، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تبني موقف موحد يعترف بغوايدو، بسبب رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان مشترك في هذا المعنى خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية.

واعترفت 19 دولة من الاتحاد الأوروبي بغوايدو رئيساً انتقالياً، أبرزها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وهولندا.

ورحّب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين باعتراف هذه الدول الأوروبية بغوايدو رئيساً انتقالياً، داعياً بقيّة الدول إلى الاقتداء بها.

وأعلن بومبيو في بيان "نحن نشجّع كل الدول، ولا سيما بقية دول الاتحاد الأوروبي، على دعم الشعب الفنزويلي عبر الاعتراف بالرئيس الانتقالي غوايدو ودعم جهود الجمعية الوطنية من أجل استعادة الديموقراطية الدستورية في فنزويلا".

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان الإثنين أنّ كراكاس ستُعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

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