مقتل 7 أشخاص بحريق مبنى في فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



نقلت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن إدارة مكافحة الحرائق الفرنسية أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم في حريق بأحد المباني في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت وكالة رويترز، أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الحريق الذي نشب في مبنى بأحد أحياء باريس.

وقالت الأسوشيتد برس لاحقا إن نحو 28 شخصا أصيبوا، بينما لم تذكر أي من وكالات الأنباء الثلاث أسباب اندلاع الحريق ولا موقع المبنى.

ويكافح رجال الإنقاذ والإطفاء الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد، كما يواصلون البحث عن ضحايا في المبنى السكني، بحسب ما ذكر المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق كليمنت كونون.

وأضاف أن الحريق اندلع صباح الثلاثاء في المبنى المؤلف من 8 طوابق، الكائن في "رو إرلانغيه" غربي باريس.

وأوضح أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ حوالي 20 شخصا على الأقل من القاطنين في البناية السكنية والذين نجحوا في الفرار إلى سطح المبنى أو تسلقوا عبر النوافذ هربا من الحريق.

يشار إلى أن فرنسا تشهد منذ أسابيع عديدة تحديات أمنية جراء التظاهرات التي يقوم بها محتجو السترات الصفراء في باريس وأماكن أخرى من فرنسا، كل سبت.



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