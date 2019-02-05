مجموعة ليما تدعو الجيش الفنزويلي إلى دعم غوايدو

أخبار الآن| اوتاوا - كندا - (ا ف ب)

دعت مجموعة ليما التي تضم دولا من أمريكا اللاتينية وكندا الإثنين إلى تغيير سلمي للنظام في فنزويلا، من دون أي تدخّل عسكري.

وأعلنت 11 دولة، من أصل 14 منضوية في المجموعة، في بيان مشترك عقب اجتماع في أوتاوا أنها "تجدد دعمها لعملية الانتقال السلمي بالوسائل السياسية والدبلوماسية من دون اللجوء إلى العنف"، كما دعت الجيش الفنزويلي إلى دعم المعارض خوان غوايدو بصفته رئيسا انتقاليا و"عدم إعاقة دخول المساعدات الانسانية الموجّهة إلى الفنزويليين".

وكان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أعلن الإثنين عن مساعدة بقيمة 53 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) لشعب فنزويلا، خلال افتتاح اجتماع المجموعة.

وقبيل الإعلان الصادر من أوتاوا، اتّهم غوايدو الجيش بالسعي إلى "سرقة" مساعدات إنسانية في طريقها إلى فنزويلا حيث يُفترض أن تتولى حكومة مادورو توزيعها.

وقال غوايدو خلال مؤتمر صحافي في كراكاس "لقد تلقّينا معلومات من مصادر قريبة من القيادة العليا تفيد بأنهم (قادة الجيش) لا يبحثون في ما إذا كانوا سيسمحون بمرور المساعدات من عدمه، بل في كيفية سرقتها".

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