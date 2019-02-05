في 9 سطور.. تعرف على رئيس السلفادور الجديد العربي الأصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد إعلان رئيس بلدية عاصمة السلفادور السابق ناييب بوكيلي" نجيب أبو كيلة" فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها السلفادور الأحد، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العربية بالخبر بسبب أصول الرئيس الجديد الفلسطينية ، فمن هو هذا الرئيس الشاب ، الأصغر في تاريخ السلفادور وكيف وصل إلى سدة الحكم ؟

نجيب أبو كيلة قطان وُلد في السلفادور لأب فلسطيني وأم سلفادورية وله 3 أشقاء ويبلغ من العمر 37 سنة.، فهو من مواليد 1981.

تزوج أبو كيلة منذ 4 سنوات من السلفادورية جابريلا رودريجز.

تُولي نجيب في عام 2015 رئاسة بلدية عاصمة سلفادور حتى العام الماضي 2018.

واكتسب الشهرة في سلفادور من حملاته المستمرة لمكافحة الفساد.

أثار نجيب أبو كيلة قطان حفيظة الفلسطينين بسبب زيارته للاحتلال الفلسطيني ومقابلته لبعض المسؤولين هناك.

نجيب ، الذي يُعد نفسه يساريًا كوّن ائتلافا سماه "أفكار جديدة" يضم حزبا يمينيا له 11 مقعدًا بالبرلمان.

ورث عن والده مسجدًا كان إمامه قرب مصنع نسيج أسسه وتركه إرثا لأبنائه.

وقد ترشح نجيب للرئاسة عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة"؛ حيث حصل على 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.

ويُعد نجيب أبو كيلة سادس رئيس لسلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1992 والتي استمرت 12 عاماً وهو الأصغر في تاريخ البلاد .

وأعلنت المحكمة الانتخابية في السلفادور أن أبو كيلة ،حصل على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.

وحل منافسه الأساسي رجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" في المتربة الثانية بحوالي 32% من الأصوات، فيما حظي هوغو إرنانديز مرشح "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" الحاكمة بتأييد نحو 14% من الناخبين.

مصدر الصورة : nbc news

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