ارتفاع حصيلة حريق مبنى سكني في فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرانس24)

ارتفع عدد ضحايا حريق اندلع في مبنى سكني باريسي إلى عشرة قتلى، وفقا لما أعلنته السلطات الفرنسية.

وأوقفت الشرطة امرأة على خلفية شكوك بأن يكون الحريق متعمدا، في حين أعلن جهاز الإطفاء عن احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وقالت الشرطة إن أكثر من مئتي رجل إطفاء وعمال الطوارئ متواجدون في عين المكان.

والحريق الذي وصفته أجهزة الإطفاء بأنه "مشهد عنف لا يصدق" أدى أيضا إلى إصابة 37 شخصا بينهم رجال إطفاء.

وهرع عدد من الأشخاص المتضررين إلى سطوح المباني المجاورة هربا من الدخان والنيران، قبل أن تقوم طواقم الإطفاء بإنقاذهم.

وقامت فرق الإطفاء بإخلاء المبنى الذي يعود بناؤه إلى 1970 وعملت على إخماد الحريق.

وتم إخلاء مبنيين مجاورين كإجراء احتياطي وتوجه مسؤولون محليون إلى مكان الحريق للمساعدة في إيواء الأهالي الذين لم يكن بإمكانهم العودة إلى منازلهم.

ويأتي هذا الحريق بعد حريق قوي نجم عن تسرب غاز الشهر الماضي، أودى بحياة أربعة أشخاص في الدائرة التاسعة في باريس.

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