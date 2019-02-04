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مادورو يرفض المهلة الأوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية

أخبار الآن | كاراكاس - فنزويلا - (أ.ف.ب)

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة تنتهي مساء أمس كانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وذلك خلال مقابلة مع محطة "لا سيكستا" التلفزيونية الاسبانية.

وقال مادورو إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، بعد أن أمهلته إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والبرتغال والنمسا ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيسا.
 

 

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